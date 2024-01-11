شعيب يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بمدينة مرسى مطروح

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولة ميدانية لتفقد أعمال توفير مزيد من البنية التحتية وتطوير عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح.

حيث أعمال توسعة ورصف منطقة شارع مجمع المدارس بالكيلو ٢ وكذلك أعمال توسعة وازدواج مدخل منطقة حى الشروق والشارع الرئيسى بالحى مع تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية وتوسعة أمام إدارة مرور مطروح مع أماكن انتظار سيارات لتحقيق مزيد من السيولة المرورية، وتنسيق ميدان تقاطع الشارع الرئيسي مع شارع الامام مالك،ومراجعة وصلات كافة البنية التحتية من غاز وتليفونات وغيرها مع سرعة إنهاء شركة المياه الوصلات المنزلية للصرف الصحى قبل أعمال الرصف،مع سرعة أنهاء أعمال إزالة الأكشاك وإقامة الباكيات الجديدة بما يحافظ على المظهر الحضاري ويمنع العشوائيات، ويوفر مزيد من فرص العمل للراغبين في الحصول على باكيات او محلات.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف وتطوير منطقة الشيخ عطيوة بالكيلو ٢ بحرى الطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية،والتى تتم أعمال الرصف بها حاليا للشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك عمل شنايش لصرف مياه الأمطار مع التوجيه بالانترلوك لتغطية الشوارع الضيقة،ووضع بلدورات على جانبى الشارع.

وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات أهالي المناطق مع إعرابهم عن بالغ سعادتهم والتقدير لجهود الارتقاء بمناطق سكنهم توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والحياة الكريمة لهم.

بينما وجه بضرورة مشاركة الأهالي في الحفاظ على أعمال التطوير والارتقاء بالمناطق والشوارع المستهدف الانتهاء من مد أعمال البنية التحتية بها مع الالتزام بالنظافة ومنع إلقاء القمامة.