دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية لذوي الهمم في مطروح

أعلنت محافظة مطروح عن تنظيم دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية لطرق عمل الشموع المعطرة لأبناء المحافظة ضمن مبادرة “قادرون ومتحدون في العمل”، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، المحافظ، بالتعاون مع نادى روتارى مرسي مطروح.

وقال محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، إنه سيتم تنظيم ورشة تدريبية لصناعة الشموع المعطرة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، يومي 13 و14 يناير الجاري بمكتبة مصر العامة.

ووجه محافظ مطروح بتذليل أى عقبات خلال فترة التدريب والتنسيق مع وحدة أيادي مصر ووحدة السكان للإعداد الجيد للدورة وباشتراك القادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة، مع الترحيب بمن يرغب في الاشتراك في الدورة التدريبية من ذوى الهمم بالمحافظة، بما ستوفره من فرصة وخبرة عمل للشباب المشارك.

فرص عمل لذوي الهمم في مطروح

وفي سياق آخر، أكد محافظ مطروح استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة مع مراعاة نسبة ال5% للشباب من ذوى الهمم والعزيمة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وإدماجهم في المجتمع وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

وقال إن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت ضمن مبادرة (مصر بكم أجمل) التي تنفذها وزارة العمل في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ(13) من شباب أبناء مطروح من ذوي الهمم، الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد المرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.