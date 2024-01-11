محافظ مطروح يؤكد جاهزية المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات المحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية السبت المقبل، والانتهاء من جاهزية اللجان، حيث يؤدي عدد 11583 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم بدءا من يوم السبت 13 يناير حتى الخميس 18 يناير 2024 من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

ووجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى انه تم عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية داخل اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة وكافة انواع الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مع توفير الجو المناسب للطلاب وراحتهم لأداء الامتحانات فى أجواء هادئة.