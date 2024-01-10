الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" بمطروح يفتتح الوحدة الحزبية لتجمع العشيبات بقرية القصر

الافتتاح
الافتتاح

افتتح النائب عيسي أبوتمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الوحدة الحزبية لتجمع العشيبات بقرية القصر بأمانة مركز مرسي مطروح، بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم، والحاج فرج ابو شمله والحاج هيبة أبومريزيق الأمناء المساعدين، بمشاركة الأمانات النوعية بالحزب بالمحافظة ومركز مرسى مطروح.

وقال النائب إن افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع العشيبات بقرية القصر بمركز مرسي مطروح، تأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق بالمحافظة، وزيادة عضوية الحزب بمطروح، وتم تكريم عدد من المميزين من قرية القصر لجهودهم خلال الاستحقاق الرئاسي، تنفيذًا لسياسة حزب حماة الوطن.

وأكد أن افتتاح الوحدات الحزبية تأتي في إطار خطة الحزب للانتشار والتواجد داخل المركز والقري والنجوع بهدف الوصول إلي تجمعات لتتحول الي وحدات حزبية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لهذا التوسع بافتتاح عدد من الوحدات الحزبية خلال الفترة المقبلة، هو لتعزيز الحضور الحزبي في كل مراكز وقري مطروح، للتفاعل مع قضايا المواطن المطروحي بكافة فئاته، وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.

وشهد حفل افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع العشيبات بقرية القصر بالعاصمة مركز مرسي مطروح، حضورًا مميزًا لقيادات حزب حماة الوطن بمطروح، مع أهالي قرية القصر في جو يسوده الترابط وروح الفريق الواحد، ووجه أهالي قرية القصر التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثالثة.

مطروح حماة الوطن الوحدة الحزبية قرية القصر مركز مرسى مطروح

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