الخميس 11 يناير 2024
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محافظات

الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بمحطة جنوب العلمين (صور)

الصيانة
الصيانة

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إنه تم الانتهاء من خطة الصيانة الدورية بمحطة جنوب العلمين أثناء فترة توقفها عن العمل وفقًا لقرار 409 بشأن نقل وتوزيع المياه خلال الفترة الأقل احتياجًا للسنة المائية 2023/2024 بخصوص قفل ترعة النصر اعتبارًا من غروب يوم 5/1/2023 وحتى غروب يوم 12/1/2023.

وأوضح رئيس شركة مياه مطروح، أنه تم استغلال فترة السدة الشتوية وتوقف محطة تنقية مياه جنوب العلمين عن العمل في إنتاج مياه الشرب أثناء هذه الفترة وتنفيذ خطة الصيانة الدورية وتقوم على 3 عمليات أساسية.

وتضمنت عمليات تطهير عدد 5 خزانات للشبه المركزة، كما تم تغيير عدد 2 محبس للطلمبات المياه النقية وصيانة ولحام مواسير المياه للمرشحات الرملية، بالإضافة إلى صيانة وإحلال وتجديد موزع كهرباء بالجهد المتوسط.

وأشار إلى أن محطة جنوب العلمين تعد من محطات إنتاج المياه الرئيسية، حيث تقوم بإنتاج 167 ألف م3/ يوم وتخدم قطاع كبير من محافظة مطروح، لافتًا إلى أن عمليات الصيانة الدورية للمحطة تسهم في ضمان الحصول على إنتاجية أفضل لمياه الشرب وعدم توقف المحطة بسبب الصيانة أثناء فترات العمل العادية طوال العام.

مطروح السدة الشتوية الشتاء مياه الشرب جنوب العلمين

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