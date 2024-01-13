السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": غلق وتشميع مراكز غير حكومية لعدم استيفاء التراخيص

حملات
حملات

كلَّف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عدة لجان من العلاج الحر والقسم الوقائي بالمديرية، بالتعاون مع أعضاء من مديرية التموين وهيئة الدواء، بالمرور وغلق عدد من المراكز غير الحكومية بمدينة مطروح؛ لعدم استيفاء التراخيص اللازمة، ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وعدم توافر الحد الأدني للتشغيل.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بإدارات (الحمام- العلمين- سيوة) الصحية بالمحافظة، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الإدارات المذكورة، وقامت اللجان بإعدام أكثر من 82 كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات، وتحرير 10 محاضر.

وأكد "سالم" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتعليمات الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية غير الحكومية، وكذلك تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، ومتابعة الأسواق بالمحافظة؛ لضبط المخالف منها والضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، لضمان وصول الخدمة الطبية وغذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

مطروح الصحة حملات الاسواق التموين

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