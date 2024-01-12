"صحة مطروح" تختتم فعاليات اليوم العلمي الأول للزمالة المصرية بتخصص طب الاطفال

نظمت اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة مطروح تحت إشراف الدكتورة غادة عزت منسق الزمالة بمطروح، فعاليات اليوم العالمي الأول للزمالة المصرية لتخصص طب الاطفال بقاعه تدريب صحة المرأه بمستشفى مطروح العام.

حضر الفعاليات الدكتور أشرف عياد رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومي بدمنهور وأستاذ مساعد طب الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والمناعة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية والمشرف العلمي للبورد المصري بمحافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

وقدم الدكتور أشرف عياد بتدريب متدربي الزماله المصرية في تخصص طب الأطفال

وشرح ثلاثة محاضرات تحت عنوان (Bronchiolitis، Fever without origin

، Myth of breast feeding) وتم استكمال واعتماد كتاب الانشطه (log book) وتسجيل اليوم العلمي بالكتيب.

جاء ذلك في حضور الدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفى الأطفال التخصصى والدكتوره ايمان جمعه ومسئول الحضانات بالمديرية والدكتوره اماني الشيمي مدربه الزماله بمستشفى الأطفال والدكتوره تيسير السوداني مدربه الزماله بمطروح العام وعدد من متدربى الزمالة أطباء الأطفال.

وتفقد "عياد" انتظام العمل بمستشفى الأطفال التخصصى لمتابعة الاستعدادات لاعتماد أقسام الأطفال المبتسرين وعنايه الأطفال على أرض الواقع تسهيلا على المتدربين من أطباء الزماله وفى سبيل تقديم خدمة طبية مميزة لأهالى مطروح.

كما مر الدكتور أشرف عياد بالمرور على حالات العناية المركزة للأطفال ومناقشة الحالة الصحية للحالات وبروتوكول العلاج مع الأطباء.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف عياد قام بمناظرة وفحص حالة طفلة تبلغ من العمر 55 يوم تعانى من التهاب رئوى حاد وكذلك عيب خلقى بالقلب وأشاد ببروتوكول العلاج والخدمة الطبية المقدمة لها.

يأتي ذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والشمول في تغطية كافة المراكز بالمحافظة من التخصصات المدربة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية.