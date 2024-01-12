الجمعة 12 يناير 2024
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محافظات

محافظ مطروح يؤدى صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بسيدى عبدالرحمن بمناسبة افتتاحه

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أدى اللواء أ. ح خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بسيدي عبدالرحمن بمناسبة افتتاحه يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وفضيلة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل الوزارة ووفد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقد أدى خطبة الجمعة وصلاتها وكيل الوزارة الذي تحدث عن قول الله تعالى:- {۞ یَـٰبَنِیۤ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِینَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدࣲ وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ }
[سُورَةُ الأَعۡرَافِ: ٣١] متناولٱ فضل إعمار المساجد وبنائها فلقد لفت القرآن الأنظار إلى مكانة الذين يحرصون على إعمار بيوت الله وتزيينها {إِنَّمَا یَعۡمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ یَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰۤ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَن یَكُونُوا۟ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِینَ}.

وأشار وكيل الوزارة، إلى اهتمام الإسلام بطهارة المتعبدين جوهرا وعرضا داخليًا وخارجيًا بدنا ونفسا وقلبا وجسدا فما أعظم حديث القرآن وأوامره {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ (١) قُمۡ فَأَنذِرۡ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ (٣) وَثِیَابَكَ فَطَهِّرۡ (٤) وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ " فمن أراد السكينة والطمأنينة وراحة البال وإصلاحه فلن تجد ذلك في بيوت الله {۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشۡكَوٰةࣲ فِیهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِی زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبࣱ دُرِّیࣱّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةࣲ مُّبَـٰرَكَةࣲ زَیۡتُونَةࣲ لَّا شَرۡقِیَّةࣲ وَلَا غَرۡبِیَّةࣲ یَكَادُ زَیۡتُهَا یُضِیۤءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارࣱۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورࣲۚ یَهۡدِی ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن یَشَاۤءُۚ وَیَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَـٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ (٣٥) فِی بُیُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَیُذۡكَرَ فِیهَا ٱسۡمُهُۥ یُسَبِّحُ لَهُۥ فِیهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡـَٔاصَالِ (٣٦) }.
هذا وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به مديرية أوقاف مطروح دعويًا وجهت مديرية أوقاف مطروح قافلتين دعويتين الأولى إلى إدارة أوقاف العلمين يترأسها وكيل الوزارة، وبصحبته الشيخ سامي عبيد مدير شئون الإدارات والشيخ سليمان مدني مدير إدارة أوقاف العلمين.
والقافلة الثانية توجهت إلى إدارة أوقاف سيوة قادها الشيخ محمد محمود مصطفى مدير الدعوة، ويرافقه الشيخ أنور بسيوني مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، وتحدث الجميع بلسان واحد تحت عنوان "خذوا زينتكم عند كل مسجد".

مطروح صلاة الجمعة محافظ مطروح مسجد نور الإسلام وزارة الأوقاف

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