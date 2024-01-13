استمرار فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح

أشار المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح إلى استمرار فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح لليوم السادس على التوالي، داعيًا جموع المهندسين للترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تتم إجراء الانتخابات في فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأشار المهندس محمد الرياش رئيس لجنة الانتخابات أن التقديم يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة بمقر النقابة الرئيسي ببرج الاسكندرية بشارع الاسكندرية.

شروط الترشح

يذكر أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي تشمل: يجب أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عدة لجان من العلاج الحر والقسم الوقائي بالمديرية.

حيث قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية بالتعاون مع اعضاء من مديرية التموين وهيئة الدواء بالمرور وغلق عدد من المراكز الغير حكومية بمدينة مطروح لعدم استيفاء التراخيص اللازمة ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى وعدم توافر الحد الأدنى للتشغيل.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بإدارات(الحمام -العلمين-سيوة) الصحية بالمحافظة، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الادارات المذكورة وقامت اللجان بإعدام أكثر من 82 كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات وتحرير 10 محاضر

وأكد "سالم" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت الصحية الخاصة والمنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.