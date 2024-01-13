السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجان إدارة مطروح التعليمية، حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.

وأطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكد شحاتة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعة انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية   مشددا على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

مطروح الشهادة الاعدادية الامتحانات الصف الثالث الاعدادي الطلاب

الأكثر قراءة

عاجل.. الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى