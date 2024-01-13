وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجان إدارة مطروح التعليمية، حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.

وأطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكد شحاتة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعة انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية مشددا على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.