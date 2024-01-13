السبت 13 يناير 2024
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محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال المراجعات النهائية

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انتظام فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ وسط حضور طلابي حاشد، والتي حاضر فيها نخبة من أفضل معلمي مادة الرياضيات، قاموا بالشرح والتحليل للتمارين الرياضية للهندسة وحساب المثلثات وسط تركيز كبير ومتابعة دقيقة من الطلاب.

وأوضح شحاتة أن الحضور الكبير للطلاب بالقاعات يعكس حرصهم الشديد على تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية، والتي تشمل بالشرح والتفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته مؤكدًا مواصلة تنظيم تعليم مطروح للمراجعات النهائية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي دعمًا لأبنائنا الطلاب وتخفيفًا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور وفق تكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

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