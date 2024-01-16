وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات اليوم الرابع للشهادة الإعدادية

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية مفاجئة جديدة لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الرابع بلجنة مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالقرية ٢٣ التابعة لقطاع البنجر التعليمي أقصي شرق المحافظة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين.

واطمأن وكيل تعليم مطروح، على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة العلوم واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقه الامتحانية.

ومن خلال اتصال تليفوني مع إسماعيل جاتو وكيل المديريه رئيس غرفة العمليات، اطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وفي ذات السياق، قام جمال قنديل مدير عام التعليم العام بجولة تفقدية مفاجئة في عدد من اللجان الامتحانية بإدارة الضبعة لمتابعة انضباط العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، وذلك وفق تعليمات وكيل الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لكافة اللجان الامتحانية المائة والعشرين بأرجاء مطروح لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط بجمبع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات المحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية السبت المقبل، والانتهاء من جاهزية اللجان، حيث يؤدي عدد 11583 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

ووجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.