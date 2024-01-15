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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مطروح الأزهرية": 3212 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدًا

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن 3212 طالبًا بالشهادتين (الإبتدائية والإعدادية) بمطروح الأزهرية، يؤدون غدًا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وسط إجراءات أمنية واحترازية.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم، أن منطقة مطروح الأزهرية، أنهت كل استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادتين بتجهيز 41 لجنة لاستقبال 3212 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.    
وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بأنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المنطقة بالشكل اللائق بها.  

وبلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية (1830)، تلميذ وتلميذة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية (1830) طالبًا وطالبة، موزعين علي (41) لجنة علي مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة. 
ويؤدي تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، علي أن تختتم امتحاناتهم يوم الإثنين 22/1/2024، بمادتى اللغة الإنجليزية، والمستوى ‏ الرفيع لتلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في الفقه واللغة العربية (ورقة أولي) (التفسير والحديث)، وتنتهى امتحاناتهم الثلاثاء 23/1/2024، في مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

مطروح لجان الازهر الابتدائية الإعدادية رؤساء اللجان

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