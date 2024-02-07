الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف مطروح" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد التنعيم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقامت مديرية أوقاف مطروح، الاحتفال الرسمي بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد التنعيم بإدارة غرب مطروح بحضور فضيلة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل أوقاف مطروح وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية والدينية بمطروح. 

_ ذكرى الإسراء والمعراج

وأوضح الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل أوقاف مطروح، لمحات ونفحات في ذكرى الإسراء والمعراج التي فتح الله بها باب الأمل وقطع باب اليأس ليستيقن المؤمن وعد الله { وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحۡزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِینَ (١٣٩)  } [سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٣٩-١٤٠] مضيفا ان هذه الذكرى التي هي بمثابة بشرى النصر والتأييد من قبل للمولى عز وجل متحققا فيها قول الله عز وجل { إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَیَوۡمَ یَقُومُ ٱلۡأَشۡهَـٰدُ } [سُورَةُ غَافِرٍ: ٥١]. 

_الطريق إلى الله عز وجل

وأضاف أن رحلة الإسراء والمعراج تضع للمؤمن أول خطوات الطريق إلى الله عز وجل بداية من سلامة القلب متمثلة في شق صدره الشريف ثم بالصبر والأمل حيث سبق الحديث عن الإسراء الأمر بالصبر وكذا سبق الحديث عن المعراج{ وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡیُنِنَاۖ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ } [سُورَةُ الطُّورِ: ٤٨] ثم بالتعلق بالله تبارك وتعالى ساجدًا عابدًا متهجدا متوسلا إلى الله عز وجل حتى يبلغ مقاما محمودا عند ربه { وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةࣰ لَّكَ عَسَىٰۤ أَن یَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامࣰا مَّحۡمُودࣰا }.
[سُورَةُ الإِسۡرَاءِ: ٧٩] لذا كان الإسراء ليلًا ومعظم معجزات الأنبياء ليلًا لأنه لا يعرف عبادة الليل إلا المخلصون المقربون { إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّیۡلِ هِیَ أَشَدُّ وَطۡـࣰٔا وَأَقۡوَمُ قِیلًا }
[سُورَةُ المُزَّمِّلِ: ٦]. 

ومن جانبه، شهدت مساجد مطروح، احتفالات عديدة ومباركة بلغت المائة من الأمسيات بشتى الإدارات الفرعية احتفاء واحتفالات بذكري الاسراء والمعراج.

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