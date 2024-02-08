حماة الوطن بمطروح: قرارات الرئيس جاءت فى توقيت مناسب لحماية المصريين من الأزمة الاقتصادية العالمية

ثمن النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، مشيدًا بتلك التوجيهات التي جاءت في توقيت مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت الجميع وكذلك المصريون، وتسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولي بالرعاية.



_ توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل



وأشاد النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بالقرارات التي تثبت حرص الرئيس السيسي على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ودعم الفئات غير القادرة، في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.



_ تكافل وكرامة



وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن قرارات الرئيس شملت أيضًا زيادة معاش "تكافل وكرامة"، خاصة في ظل تلك الظروف، مضيفًا أن برنامج تكافل وكرامة يدعم الفئات غير القادرة وخاصة المرأة المصرية المعيلة التي لا يوجد لها دخل ثابت.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، ويتم تنفيذها اعتبارًا من شهر مارس المقبل، وتضمنت:



- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15 % زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15 % زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2025/2024.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.