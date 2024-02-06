الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة الوطن بمطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

_نص البرقية 

نصت التهنئة على: "فخامة رئيس الجمهورية يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وبإسم حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. تلك الذكرى ذات المكانة الخاصة في نفوس المسلمين جميعًا والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء الي المسجد الأقصى والمعراج الي السماوات العلا ليريه من الآيات العظيمة في رحلة ربانية تكشف مكانة سيد الخلق والتى لم يحظ مثلها احد في السماوات والأرض".

كما نصت البرقية على: "ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن أن يوفق سيادتكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لكم ولمصرنا الغالية ومحافظتنا الواعدة مطروح وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بكل خير واستقرار".

كما هنأ النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والدينية وأهالي مطروح الكرام بهذه المناسبة المباركة ذكرى الإسراء والمعراج.

حزب حماة الوطن بمطروح ذكرى الإسراء والمعراج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطروح

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بمطروح يجهز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس