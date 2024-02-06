حماة الوطن بمطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

_نص البرقية

نصت التهنئة على: "فخامة رئيس الجمهورية يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وبإسم حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. تلك الذكرى ذات المكانة الخاصة في نفوس المسلمين جميعًا والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء الي المسجد الأقصى والمعراج الي السماوات العلا ليريه من الآيات العظيمة في رحلة ربانية تكشف مكانة سيد الخلق والتى لم يحظ مثلها احد في السماوات والأرض".



كما نصت البرقية على: "ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن أن يوفق سيادتكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لكم ولمصرنا الغالية ومحافظتنا الواعدة مطروح وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بكل خير واستقرار".

كما هنأ النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والدينية وأهالي مطروح الكرام بهذه المناسبة المباركة ذكرى الإسراء والمعراج.