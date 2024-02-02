الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" بمطروح يجهز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

جانب من تجهيز عرائس
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح

أعلن عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه تم تجهيز عدد 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

 

تقديم دعم مادي لعدد من الحالات التي تحتاج إلى رعاية

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح،  أنه تم تجهيز عدد 9 عرائس من الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم من مدن السلوم وبراني ومرسي مطروح، بالاضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات التي تحتاج إلى رعاية من الدولة.

وأعرب النائب عيسى أبو تمر، عن سعادته بهذه الاحتفالية لتجهيز العرائس من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء مطروح، واهتمام القيادة السياسية بالأسر المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبل على الزواج.

 

التضامن الاجتماعي سلمت العرائس الأجهزة الكهربائية

واضاف ان قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم العرائس الأجهزة الكهربائية والمفروشات، معلنة عن تقديم الوزارة دعما ماديا لكل عروس بقيمة 4000 جنيه، بالتعاون مع جمعية "حنان الدنيا" وأحد رجال الأعمال الخليجيين، وتم نقل الأجهزة الكهربائية لمطروح على نفقة حزب حماة الوطن، وسيتم ترشيح كل عام لتجهيز العرائس من أبناء مطروح لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الحزب.

دعم الأسر الأولي بالرعاية

ووجه النائب عيسى أبو تمر، الشكر والتقدير إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة الخولي رئيس مجلس إدارة جمعية "حنان الدنيا" والدكتورة راندا مصطفى أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، علي دعمها لأبناء مطروح من الأسر الأولى بالرعاية بتجهيزهم لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج.

وشهد الحفل حضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتيسير دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
جانب من تجهيز عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بمطروح
حزب حماة الوطن بمطروح تجهيز 9 عرائس الأسر الأولى بالرعاية ذوي الهمم مطروح

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