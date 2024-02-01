الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تستمر الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح في تكثيف  جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة،التى شهدت أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع إنخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس حسين السنيني بالمرور الميداني لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

وتفقد السكرتير العام المساعد وسط مدينة مرسى مطروح بشارع الجلاء وشكري القواتلي، ومتابعة جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بسيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والتأكد من تصريف بلاغات شنايش صرف مياه الأمطار بصرف المياه للاسراع في إزالة المياه لتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

مدينة مرسى مطروح

وتابع العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ميدانيا لإزالة تراكمات مياه الأمطار بشارع الريفية والكيلو واحد وعلى الطريق الدولي مطروح اسكندرية بمناطق الكيلو أربعة وسبعة على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح وتكثيف جهود إزالة وسحب تراكمات المياه بالشوارع والمساكين لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحي

كما قامت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي بقرية سيدي عبدالرحمن والعلمين بالتعاون مع سيارات مجلس مدينة العلمين حيث قامت مدينة الضبعة بإزالة تراكمات المياه بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

درجة الاستعداد القصوى

ووجه محافظ مطروح، لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار ،والاطمئنان على مخرات السيول ومنع أي حواجز أمام المياه مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه  الأمطار  لتيسير حركة المرور.

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الأجهزة التنفيذية بممطروح سحب مياه الأمطار أمطار رعدية غزيرة مطروح سكرتير مساعد مطروح

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