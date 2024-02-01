الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يضع حجر أساس تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة جبل الدكرور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وضع  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حجر أساس تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب بمنطقة جبل الدكرور بسيوة، يرافقه المهندس دكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، والمهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومشايخ وعواقل سيوة ومديري الأجهزة المعنية، جاء ذلك خلال زيارة الميدانية للواحة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها. 

تنقية المياه

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المحطة بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/ اليوم بتكلفة نحو ٣٥ مليون جنيه لتغطي خدمة  نحو ٦٦% من سيوة،و يستغرق  إنشائها نحو ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر  أبريل القادم،وذلك بهدف تنقية المياه ووصولها بنسب صالحة للشرب  الاستهلاك الآدمي. 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمطروح أنه يجري أيضًا إنشاء محطة تنقية المياه وإزالة الحديد والمنجنيز بقرية جارة ام الصغير بطاقة ١٠٠٠م٣/اليوم وبتكلفة ٢٥ مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل المقبل أيضًا.

1000134960
1000134960
1000134951
1000134951
1000134942
1000134942
1000134963
1000134963
1000134930
1000134930
1000134966
1000134966
1000134933
1000134933
1000134954
1000134954
1000134957
1000134957
1000134945
1000134945
1000134948
1000134948
1000134969
1000134969
1000134936
1000134936
محافظ مطروح محطة ازالة الحديد والمنجنيز سيوة محطة مياه الشرب مطروح

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع مشايخ وعواقل سيوة (صور)

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

أحمد عز يستأنف على قرار إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟