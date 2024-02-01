محافظ مطروح يضع حجر أساس تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة جبل الدكرور

وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حجر أساس تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب بمنطقة جبل الدكرور بسيوة، يرافقه المهندس دكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، والمهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومشايخ وعواقل سيوة ومديري الأجهزة المعنية، جاء ذلك خلال زيارة الميدانية للواحة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها.

تنقية المياه

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المحطة بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/ اليوم بتكلفة نحو ٣٥ مليون جنيه لتغطي خدمة نحو ٦٦% من سيوة،و يستغرق إنشائها نحو ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر أبريل القادم،وذلك بهدف تنقية المياه ووصولها بنسب صالحة للشرب الاستهلاك الآدمي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمطروح أنه يجري أيضًا إنشاء محطة تنقية المياه وإزالة الحديد والمنجنيز بقرية جارة ام الصغير بطاقة ١٠٠٠م٣/اليوم وبتكلفة ٢٥ مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل المقبل أيضًا.

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