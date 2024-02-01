الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع مشايخ وعواقل سيوة (صور)

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، لقاء مع مشايخ وعواقل سيوة، بحضور محمد بكر، رئيس المدينة، في إطار التواصل والتفاعل المستمر معهم،  والتعرف عن قرب على مطالب المواطنين وتلبية الاحتياجات  لتحقيق مزيد من تحسين وجودة  الخدمات المقدمة لهم.

إعادة الشيء لأصله

وجرت خلال اللقاء مناقشة الإسراع برصف الطرق الداخلية وإعادة الشيء لأصله في المناطق التي تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي فيها، وكذلك تنظيم عملية سير السيارات والتروسيكلات في ميدان السوق خلال فترة إجازة نصف العام من خلال إدارة المرور. 

 التيسير على المواطنين

وأوضح محافظ مطروح، أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من مشروعات رصف الطرق بسيوة منها الانتهاء من مدخل المدينة بطول ٧ كم وعدد من الشوارع الداخلية مع أعمال التسوية وتمهيد الشوارع الترابية، مع الإسراع في أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي وإعادة الشيء لأصله بالمناطق التي تم الانتهاء منها للتيسير على المواطنين.

تنظيم حركة المرور

وأضاف محافظ مطروح أنه تمت مخاطبة إدارة المرور لاتخاذ اللازم نحو أعمال تنظيم حركة المرور خاصة بمنطقة السوق ووسط المدينة، حفاظًا على الشكل الحضارى والبيئى والسياحى بالواحة، وبما يواكب أعمال التطوير الحضاري المباني، وفقًا للطراز والطابع البيئى بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى وجهود الدولة في الارتقاء بواحة سيوة. 

وفي سياق آخر، كان قد انطلقت الإثنين الماضي فعاليات مؤتمر التدخلات العاجلة لتحسين الوضع السكاني بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتورة سليمة عبدالرحيم|، مدير عام المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وإيمان لملوم مقررة المجلس القومي للسكان والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
1000134875
1000134875
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
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محافظ مطروح مشايخ وعواقل سيوة مطالب المواطنين تلبية الاحتياجات سيوة

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