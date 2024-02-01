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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعليم مطروح: بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية.. الإثنين المقبل

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل التعليم

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة مطروح، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اعتبارًا من صباح الاثنين المقبل الموافق 5 فبراير ٢٠٢٤، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح ولمدة 15 يومًا.

_ إجراءات التظلمات 

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها، والتي تبلغ 35 جنيهًا فقط لاغير وفق للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تقوم  الإدارات بتجميع هذه الطلبات وتسليمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

_ منع استخدام الهاتف المحمول

وأكد وكيل تعليم مطروح، أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأضاف أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.

_ اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 

وفي السياق ذاته، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة عامة ٧٩.٣ % بحضور الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

وكيل تعليم مطروح تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول “مطروح للنقاش” ,الشهادة الاعدادية

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