تعليم مطروح: رحلة ترفيهية لطلاب "جارة أم الصغير" لتنمية الوعي السياحي والثقافي

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح رحلة تثقيفية ترفيهية لطلاب قرية جارة أم الصغير التابعة لإدارة سيوة التعليمية أقصي جنوب المحافظة لمدة أربعة أيام وذلك تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية.

زيارة المشروعات القومية

واستهل الطلاب برنامج الرحلة اليوم وسط أجواء من السعادة والتفاؤل بزيارة عدد من المشروعات القومية ومنها مكتبة مصر العامة ثم زيارة متحف الآثار وسط المدينة والذي يحتوي على العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية النادرة حيث قام الطلاب بجولة في أركان المتحف والتقاط الصور التذكارية واختتمت فعاليات اليوم الأول بزيارة الطلاب لمحطة تحلية المياه بالرميلة شرق المدينة

الأنشطة الترفيهية

وأوضح شحاته أن برنامج الرحلة في اليوم الثاني يشمل زيارة متحف روميل ذو الشهرة التاريخية بالشاطئ الشرقي للمدينة ثم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا مشيرًا أن ختام البرنامج سيكون بمدرسة الحرية الخاصة وذلك لقضاء طلاب قرية أم الصغير يوم ترفيهي لممارسة الأنشطة.

الوعي السياحي والثقافي للطلاب

وأشار وكيل تعليم مطروح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم بالاهتمام بنشر وتنمية الوعي السياحي والثقافي لدى الطلاب والطالبات خاصة أبناء القري والنجوع النائية مترامية الأطراف والتعرف على المعالم السياحية في المحافظة وذلك فى أطار مبادرة أعرف بلدك.

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