وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة للمديرين الجدد

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ي، اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد، والذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور دينا عبدالله أمام مدير إدارة التنسيق المركزي.

الاستفادة من المبادرة

واستعرض وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، عدد من الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع السابق، مؤكدًا على ضرورة المضى قدما نحو الاستفادة القصوى من هذه المبادرة فى إحداث المتغير فى العملية التعليمية واستفادة الطالب استفادة كاملة من كل هذه الإيجابيات، كخطوة على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعملية التعليمية، مضيفا أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي تم صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية فى المبادرة الرئاسية.

_ الدعم اللوجيستي

وناقش مع المديرين الجدد الست بادارتي مطروح والعلمين الخطة المستقبلية بمدارسهم، كذلك تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستي المطلوب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفق تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ الشهادات المؤمنة

وقام وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع بتسليم المديرين الجدد الشهادات المؤمنة والتي حصلوا عليها من إحدى المؤسسات السيادية العريقة، مؤكدًا لهم أن الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية التي نظمتها تلك المؤسسة العريقة كفيلة بقيادة المدارس التي تولوا إدارتها نحو التميز المهني والرقي التعليمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة للحضور، أن تعليم مطروح حريص على تقديم كل سبل المعاونة لهم لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس لضمان الارتقاء بالمنظومة التعليمية بها.

وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة

وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة

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وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة

وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة

وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة

وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة

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