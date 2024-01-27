محافظ مطروح يتابع رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير عدد من المناطق

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير عدد من المناطق بمحافظة مطروح للتيسير على المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة.

أعمال الرصف

وأوضح العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن مركز ومدينة مرسى مطروح، قام من خلال أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإنهاء أعمال رصف شوارع منطقة سواني التي نفذتها مديرية الطرق بالمحافظة، كما تم أعمال تركيب ودهان البلدورات والأرصفة.

بلاط الانترلوك

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال تفقده لأعمال رفع كفاءة الشوارع بمنطقة الشيخ عطيوة بالكيلو ٢ بمدخل مدينة مرسى مطروح الأسبوع الماضي، يتم حاليًا تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة، كما يتم وضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف، واستكمال أعمال البنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.