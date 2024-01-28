الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد "الدفعة الثانية"

انطلاق برنامج التأهيل
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30  ألف معلم" الدفعة الثانية والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء ٣١ يناير الجاري وذلك بقاعتي الاجتماعات الصغرى والكبرى في ديوان عام تعليم مطروح وذلك بحضور لمياء سعيد مدير إدارة التدريب. 

 

وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال متابعته فعاليات اليوم الأول للتدريب، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لمنظومة التعليم الجديد.

وأضاف أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية تبلغ مدته الزمنية 4 أيام تدريبية يتناول اليوم الأول المهارات المهنية التي تمكن المعلم من التدريس بطريقة إبداعية محفزة لتفكير المتعلمين وتساعدهم على التفاعل مع المعلم كذلك نواتج التعلم الجيد وسبل نجاح منظومة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمهارات الحياتية بأبعادها المتنوعة بمنهج التعلم الجيد بالإضافة إلى القدرة على التفكير وحل المشكلات بطريقة علمية وفق خطوات منظمة في إطار زمني محدد

 

وطالب إسماعيل جاتو وكيل المديرية، المعلمين الجدد بضرورة تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي نظرًا للأهمية القصوى في صقل المهارات التدريسية والإدارية.

 

وأشار، إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتوفير كل آليات ومقومات التدريب الناجح التى يحتاجها المتدربين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التدريبية وبما ينعكس على المنظومة التعليمية عقب اجتياز المتدربين للبرامج التدريبية التى أقرتها الوزارة والجهات المعنية واستلامهم العمل بالمدارس التابعة للمحافظة.

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد
وكيل تعليم مطروح مسابقة 30 ألف معلم برنامج التأهيل التربوى الدفعة الثانية مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتابع رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير عدد من المناطق

محافظ مطروح يتابع بدء أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات

دورة في اللغة العربية لـ50 إمامًا بكلية التربية جامعة مطروح

برامج تدريبية للمعلمين الجدد حول التأهيل التربوي وأنشطة التوكاتسو والذكاء الاصطناعي بمطروح

أهالى مطروح: شكرًا للرئيس السيسى والدولة لاهتمامه بصحة المواطنين وإجراء العمليات بالمجان

منتخب مطروح للسباحة يشارك فى بطولة المحافظات الحدودية لمراكز الشباب بشرم الشيخ

أمين "حماة الوطن" يقدم درع الحزب لمدير أمن مطروح بمناسبة عيد الشرطة الـ72

رئيس سيوة: الكشف على 2126 حالة فى قافلة نقابة أطباء الإسكندرية بالواحة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة