وكيل "تعليم مطروح" يتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد "الدفعة الثانية"

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء ٣١ يناير الجاري وذلك بقاعتي الاجتماعات الصغرى والكبرى في ديوان عام تعليم مطروح وذلك بحضور لمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال متابعته فعاليات اليوم الأول للتدريب، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لمنظومة التعليم الجديد.

وأضاف أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية تبلغ مدته الزمنية 4 أيام تدريبية يتناول اليوم الأول المهارات المهنية التي تمكن المعلم من التدريس بطريقة إبداعية محفزة لتفكير المتعلمين وتساعدهم على التفاعل مع المعلم كذلك نواتج التعلم الجيد وسبل نجاح منظومة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمهارات الحياتية بأبعادها المتنوعة بمنهج التعلم الجيد بالإضافة إلى القدرة على التفكير وحل المشكلات بطريقة علمية وفق خطوات منظمة في إطار زمني محدد

وطالب إسماعيل جاتو وكيل المديرية، المعلمين الجدد بضرورة تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي نظرًا للأهمية القصوى في صقل المهارات التدريسية والإدارية.

وأشار، إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتوفير كل آليات ومقومات التدريب الناجح التى يحتاجها المتدربين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التدريبية وبما ينعكس على المنظومة التعليمية عقب اجتياز المتدربين للبرامج التدريبية التى أقرتها الوزارة والجهات المعنية واستلامهم العمل بالمدارس التابعة للمحافظة.

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد