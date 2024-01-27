أهالى مطروح: شكرًا للرئيس السيسي والدولة لاهتمامة بصحة المواطنين وإجراء العمليات بالمجان

أنهت مستشفى مطروح العام، فعاليات قافلة يوم فى حب مصر الطبية، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة حيث التقت الدستور بعدد من الأهالى المستفيدين.

_ قوائم الانتظار

وقال سبيته عوض من أبناء محافظة مطروح خلال حديثة لـ"الدستور، إن نجله مرض لمدة 15 يوم وتوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام وتم إدراج نجله على قائمة الإنتظار لإجراء عملية " اللوز " وبعد أيام معدودة تم تحديد موعد العملية.

وقدم ابن محافظة مطروح الشكر إلى القيادة السياسية التي أولت الاهتمام بصحة المواطنين من خلال اطلاق القوافل اامجانية لإجراء الجراحات " الدولة وفرت علينا كتير.. شكرا للدولة المصرية والرئيس السيسي ".

_مستشفى مطروح العام

وأشار عيد يوسف سالم من أبناء محافظة مطروح خلال حديثة لـ"الدستور إلى أن نجلته تبلغ من العمر ٦ سنوات تعرضت للمرض واثر ذلك على السمع وتوجه إلى مستشفى مطروح العام وبعد إنهاء الإجراءات اجرت العملية الجراحية " الدولة بتساعد المواطنين كتير.. شكرا للرئيس وكل من يسعي للخير.. اتقدملنا خدمة طبية لائقة ولازم نشيل مع الدولة ونصبر شوية".

وفى السياق ذاته كانت قد استأنفت مديرية الصحة بمطروح، الخميس الماضي، أعمال القافلة الطبية المجانية "يوم فى حب مصر" التى تم تنظيمها لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى مطروح العام.

ورصدت “الدستور” أعمال القافلة فى يومها الأول بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير المستشفى.

القافلة الطبية المجانية

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إنه تم استئناف أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم فى تخصص جراحات الأنف والأذن والحنجرة وذلك للقضاء قوائم الانتظار حيث بدء الأطباء منذ صباح اليوم فى إجراء العمليات وتستمر العمليات حتى غدا الجمعة فى ذات التخصص.

واوضح ان ذلك يأتى بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية والقطاع غير الحكومي من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين بمحافظة مطروح تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أهالى مطروح

أهالى مطروح

أهالى مطروح