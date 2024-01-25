وكيل صحة مطروح: تكثيف الجهود للقضاء على قوائم الانتظار

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه أعضاء الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، استكمال أعمال القضاء على قائمة الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام، ومن المتوقع القضاء على قوائم الانتظار من الحالات المؤجلة على مدار يومين والتي تم توقيع الكشف عليها سابقًا وتحدد لها موعد سابق وأنهت كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أن القافلة تستمر لمدة يومين الخميس والجمعة 25 - 26 يناير الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتيسير وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في الإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية وتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح، مع تكثيف وتكاتف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم وتيسيرًا على مرضى جراحات الأنف والاذن والحنجرة وللقضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية اللازمة والمؤجلة.

استدعاء الحالات المؤجلة

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم استدعاء الحالات المؤجلة والتى سبق لها الكشف حسب الكشوف الموجودة بقسم الأنف والأذن أيام الثلاثاء والأربعاء الماضيين لإنهاء إجراءات الدخول ومراجعة الفحوصات وتحديث التحاليل وخطابات التأمين الصحي اللازمة لإتمام الجراحة، وتم تقسيم العدد النهائي إلى مجموعتين على مدار يومى عمل لإجراء العمليات وليس توقيع الكشف على حالات جديدة وتم حجز المجموعة الأولى يوم أمس الأربعاء ودخول العمليات اليوم الخميس ويتم حجز المجموعة الثانية اليوم الخميس ودخول العمليات غدا الجمعة.

وقدّم الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المتميز من جراحي الأنف والاذن والحنجرة من القطاع غير الحكومي من أبناء مطروح ولإدارة مستشفى مطروح العام وجميع العاملين وعلى رأسهم الدكتور صبري شعبان، مدير المستشفى، وجميع من ساهم في إنجاح هذا العمل الرائع.