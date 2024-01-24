محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والاطمئنان على تيسير الإجراءات واستقبال طلبات المواطنين والرد عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك حرصا على المتابعة اليومية المستمرة لطلبات المواطنين وتيسير الإجراءات.



واستمع محافظ مطروح لطلبات عدد من المواطنين المترددين على المركز خلال تفقده بحضور رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة.

صرف أعمدة إنارة

وفى استجابة فورية لطلب مواطن خلال تواجده بالمركز، صدق محافظ مطروح على صرف أعمدة إنارة بعدد ١١ عمود بتجمع أولاد على بقرية أبو لهو البحرى للتيسير على الأهالي، وفقا للطلب والكروكى المرفق بالطلب والإفادة بما تم، وكذا تسهيل طلب مواطن على مساعدة من معونة العربان نظرا لظروفه.



وشدد محافظ مطروح على تعريف المواطنين بالمستندات والإجراءات المطلوبة منهم لتسهيل الحصول على مطالبهم، وكذلك ضرورة اطلاعهم على القوانين والإجراءات المتبعة في التقديم على تقنين الأراضى للمتقدمين وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي