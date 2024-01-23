محافظ مطروح يكرم الفرق الفائزة فى مسابقة صيد الأسماك للهواة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المنظمين والفرق الفائزة فى مسابقة صيد الأسماك للهواة الذى نظمه أمانة حزب حماة الوطن في مطروح، بالتعاون مع جمعية صيادين بمطروح.

حضرالفاعلية التكريم اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة وطن بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعبدالناصر تماوى رئيس جمعية صيادين مطروح، والشيخ عبدالمالك تماوى شيخ الصيادين بمطروح، والفرق المشاركة ببطولة الصيد للهواة نهاية الشهر الماضى بمشاركة 78 متسابقًا، من13 فريقًا منهم 4 فرق سيدات و9 فرق رجال.

ورحب اللواء خالد شعيب، بمثل هذه المسابقات التى تخلق روح المنافسة الطيبة بين الفرق المشاركة، مع أهمية استغلال امكانيات وموارد مطروح خاصة أنها تطل على ساحل يمتد إلى 450 كم على البحر الأبيض المتوسط مما يدعونا إلى استثمار ذلك خاصة الثروة السمكية وزيادة الإنتاج، وذلك ما تسعى اليه جهود الدولة حاليا مع الترحيب بكافة المقترحات مع تشجيع الصيادين والهواة على تنظيم المزيد من تلك المسابقات الرياضية بما يعود بالنفع والاستغلال الأمثل للثروة السمكية، وكذلك الترويج السياحى للمحافظة مع ما تمثلة هواية صيد الأسماك من سياحة ترفيهية وتشجيع الرياضة والمنافسة.

ووجه محافظ مطروح، الشكر للجهود المبذولة فى تنظيم هذه المسابقة الرياضية لصيد الأسماك بين الهواة وكذلك للقائمين عليها والمنظمين، مؤكدا أن محافظة مطروح لا تألو جهدًا في تقديم كافة الدعم والمساندة لهذه البطولة الرياضية سواء استضافة أو تنظيم، وكذلك وجه الشكر النائب عيسى أبوتمر أمين عام حزب حماة الوطن ولجمعية صيادين مطروح ولجميع المشاركين على الاهتمام والدعم لهذا النوع من البطولات والمنافسة للصيادين والهواة، بما يتواكب مع الجهود التنموية بمحافظة مطروح فى كافة القطاعات.

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