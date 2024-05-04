"مستعدة تدفع كل ثرواتها والمشهد ده يتحذف".. أسرار في حياة ميار الببلاوي (فيديوجراف)

أثارت الفنانة ميار الببلاوي الجدل خلال الأيام الماضية بأزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر عقب خروجها في "لايف" باكية بعد تصريحاتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" حول طلاقها 11 مرة من زوجها، ليرد "أبو بكر" عليها بأن ما تقوله يعد زنا.

وفي الفيديوجراف التالي تعرض "الدستور" صندوق أسرار حياة الفنانة ميار الببلاوي.

ميار الببلاوى: خاض فى شرفى وبينى وبينه القانون

وكان دفاع الفنانة ميار الببلاوي قدّم بلاغًا للنائب العام ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة.

وقال دفاع الفنانة مميار الببلاوى في بلاغه: تسبب الشيخ محمد أبو بكر لها ولابنها في الضرر النفسي، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدا ماديا.

وأردف دفاع الفنانة مميار الببلاوي: الشيخ محمد أبو بكر يعلم ومدرك ما يفعله من سب وقذف لسيدة متزوجة، واصفًا إياها بالزانية، وزوجها بالديوث، وقد استطال في حديثه لشرف وسمعة الفنانة ميار الببلاوي.

محمد أبوبكر: “مفضحتش حد”

من جانبه، خرج الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر، ليرد على أزمته مع الفنانة ميار الببلاوي، بعد تحريرها بلاغا ضده ردًا منها على اتهامها بالزنا.

وقال "أبو بكر" في لايف عبر صفحته الشخصية: طلعت وقلت في فيديو سابق للدكتورة سعاد صالح لو سمحتي اقعدي في بيتك وبينت دا، وفي فيديو علقت على لقاء الفنانة ميار الببلاوي، في أحد البرامج، اللي تناول بعض القضايا، التي لا تليق ولا تناسب الشرع، لكن تحدثت في أمرين فقط.

وواصل محمد أبو بكر: “لم أذكر الشخص خالص، وتعلمنا في الأزهر الحكم على المعين والحكم على الشخص، فقضية هذا الفعل قلت حرام، لكن فلانة مقدرش أقولها ومذكرتهاش”.