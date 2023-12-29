ختام فعاليات مسابقة صيد الأسماك للهواة بمطروح

انتهت فعاليات مسابقة صيد الأسماك للهواة التي نظمها حزب حماة الوطن بمطروح المقامة اليوم الجمعة علي شواطئ مدينة مرسي مطروح بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات لاول مرة باجمالي 78 لاعب ولاعبة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأعلن النائب عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن وصول مراكب المتسابقين المشاركين في مسابقة صيد الاسماك للهواة من البحر وهم 13 فريق بينهم 4 فرق للسيدات باجمالي 78 لاعب ولاعبة.

وأكد أن اللجنة المنظومة ولجنة الحكام تقوم بوزن كميات الأسماك وأحجامها للمتسابقين ال 78 من 13 فريق المشارك في مسابقة صيد الاسماك للهواة بالتعاون الجمعية التعاونية لصيد الاسماك، وسيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأوائل يوم الإثنين المقبل في حفل تكريم المتسابقين الفائزين بقاعة مكتبة مصر العامة.

وأوضح أنه قد قامت اللجنة المنظمة بمراجعة المراكب قبل إبحارها، للتأكد من عدم جود أسماك في الآيس بوكس بكل مركب قبل انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة بالتعاون مع جمعية التعاونية لصيد الاسماك بمطروح.

وأضاف أن مسابقة صيد الأسماك للهواة انطقت في تمام الساعة الـ 7 صباحا، بنظام نوعين من الصيد "الجر - التسقيط " بالمسابقة التي لقت إقبال كبير من الفرق المشاركة وحرصها علي التواجد لممارسة الرياضة والهواية لأغلب أهالي مطروح.

وأشار إلى أن الهدف من إقامة المسابقة هو عودة مسابقات صيد الأسماك، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة، من خلال الهواية التى يعشقها الكثيرون بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك مرة أخرى، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة، لتكون بداية لتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.