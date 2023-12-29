السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات مسابقة صيد الأسماك للهواة بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت فعاليات مسابقة صيد الأسماك للهواة التي نظمها حزب حماة الوطن بمطروح المقامة اليوم الجمعة علي شواطئ مدينة مرسي مطروح بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات لاول مرة باجمالي 78 لاعب ولاعبة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأعلن النائب عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن وصول مراكب المتسابقين المشاركين في مسابقة صيد الاسماك للهواة من البحر وهم 13 فريق بينهم 4 فرق للسيدات باجمالي 78 لاعب ولاعبة.

وأكد أن اللجنة المنظومة ولجنة الحكام تقوم بوزن كميات الأسماك وأحجامها للمتسابقين ال 78 من 13 فريق المشارك في مسابقة صيد الاسماك للهواة بالتعاون الجمعية التعاونية لصيد الاسماك، وسيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأوائل يوم الإثنين المقبل في حفل تكريم المتسابقين الفائزين بقاعة مكتبة مصر العامة.

وأوضح أنه قد قامت اللجنة المنظمة بمراجعة المراكب قبل إبحارها، للتأكد من عدم جود أسماك في الآيس بوكس بكل مركب قبل انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة بالتعاون مع جمعية التعاونية لصيد الاسماك بمطروح.

وأضاف أن مسابقة صيد الأسماك للهواة انطقت في تمام الساعة الـ 7 صباحا، بنظام نوعين من الصيد "الجر - التسقيط " بالمسابقة التي لقت إقبال كبير من الفرق المشاركة وحرصها علي التواجد لممارسة الرياضة والهواية لأغلب أهالي مطروح.

وأشار إلى أن الهدف من إقامة المسابقة هو عودة مسابقات صيد الأسماك، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة، من خلال الهواية التى يعشقها الكثيرون بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك مرة أخرى، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة، لتكون بداية لتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

مسابقة صيد الأسماك للهواة أمين حزب حماة الوطن بمطروح شواطئ مدينة مرسي مطروح مطروح صيد الأسماك

مواد متعلقة

وكيل أوقاف مطروح يفتتح مسجد النور فى مدينة الحمام

78 مشاركًا بمسابقة صيد الأسماك للهواة بمطروح

الفتيات فى مقدمة مسابقة صيد الأسماك للهواة بمطروح (صور)

انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة بمشاركة 13 فريقًا فى مطروح

غدًا.. انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة فى مطروح

وكيل "أوقاف مطروح" يلتقى 300 طفل بالمسجد الكبير بالقرية 27

قوافل طبية مجانية بالقرى والتجمعات الصحراوية في مطروح

أزهر مطروح: ختام امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى للفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة