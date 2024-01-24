انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الجراولة في مرسى مطروح

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمطروح، بقرية الجراولة التابعة لمدينة مرسى مطروح، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

_ قافلة طبية مجانية

وأوضح الدكتور حجازي أحمد، مسؤول القوافل الطبية بصحة مطروح لـ"الدستور"، أنه أعمال القافلة الطبية المجانية في قرية الجراولة وقرية أولاد عويشة تستمر على مدار يومين لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القريتين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج بالمجان.

_ التخصصات الطبية

وقال إن أعمال القافلة انطلقت اليوم في قرية الجراولة وتنطلق غدا بقرية أولاد عويشة، حيث تضم عدة تخصصات طبية "الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء، تنظيم الأسرة"، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والكشف المبكر عن الضغط والسكر والأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة بالمجان.

_ استكمال العلاج

وأكد أن الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى تابعة لمديرية الصحة لاستكمال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية فى أماكنهم.

وفى سياق أخر، كانت قد أعلنت محافظة مطروح، عن مواصلة جهودها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في الإسراع لإنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية وتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح، مع تكثيف وتكاتف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم وتيسيرًا على مرضى جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وللقضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية اللازمة والمؤجلة.

وتستكمل مديرية الشؤون الصحية بمطروح، يومي الخميس والجمعة القادمين 25 و26 يناير الجاري، أعمال القافلة الطبية المجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام تحت شعار "يوم فى حب مصر" تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.