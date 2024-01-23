اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للمهندسين في مطروح

أكد المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، أنه سيتم اليوم غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح في تمام الساعة السادسة مساءً، داعيًا جموع المهندسين للترشح والمشاركة في العملية الانتخابية.

مجالس الشُّعب الهندسية

وأوضح المهندس محمد الرياش - رئيس لجنة الانتخابات- أنه سيتم إجراء الانتخابات في فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

_ شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي

يذكر أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي تشمل: يجب أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

وفى سياق أخر كان قد أشار المهندس خالد عبد الله عيسى -رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح- فى بيان اعلامي سابق له إلى استمرار فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح لليوم السادس على التوالي، داعيًا جموع المهندسين للترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تتم إجراء الانتخابات في فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأشار المهندس محمد الرياش رئيس لجنة الانتخابات أن التقديم يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة بمقر النقابة الرئيسي ببرج الاسكندرية بشارع الاسكندرية

يذكر أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي تشمل: يجب أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية