الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز إعلام مطروح ينظم ندوة عن أسس الأستثمار في الثروة البشرية

مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح ينظم ندوة

قال  وليد محمد يحيى استشاري الادارة العامة والمكلف بتيسير أعمال أمين عام جامعة مطروح  ان عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو  2023، مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012 وذلك طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء موضحا  ان تلك الزيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة كما يرى خبراء الاقتصاد،الامر الذى يتطلب رؤى جديدة وافكار ابداعية للخروج من تلك الازمة ومنها الاستثمار فى البشر. 

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مركز إعلام مطروح، صباح اليوم  بعنوان أسس الأستثمار في الثروة البشرية، وذلك بقاعة مديرية الشئون الأجتماعية وشارك فيها عدد من مكلفات الخدمة العامة. 

 مفهوم رأس المال البشري

وأوضح استشاري الادارة العامة  مفهوم  رأس المال البشري بإعتباره القدرة الكلية للشعب لتحقيق أهداف الدولة او جزء من هذه الأهداف  واضاف أن  الاستثمار في رأس المال البشري يعد  أحد أهم المقومات الأساسية في بناء المجتمعات، وجوهر عملية التنمية المستدامة، وهو ما يضع ملف الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات الحكومات وصناع القرار على مستوى العالم مؤكدا على أن الدولة المصرية ملتزمة بتطوير قوة بشرية مؤهلة وقادرة على أن تقود مسيرة التنمية من خلال الدستور المصري لعام 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. 

استراتيجيات الاستثمار البشري


وأشار وليد يحيي المدرب المعتمد بالتنظيم والإدارة،  إلى  أن أهم استراتيجيات الاستثمار البشري هي مواصلة الالتزام السياسي بتنمية رأس المال البشري  و حشد الموارد واستخدامها بكفاءة  و تبني استراتيجيات متعددة القطاعات.

 ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي وادخال مصطلحات اقتصادية جديدة

وأكد علي أهمية دور المجتمع المحلي والقادة الطبيعيين  في تنفيذ هذة الاستراتيجيات بالإضافة الى ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي وادخال مصطلحات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الرقمى والتجارة الرقمية موجها بضرورة التطوير  والتعلم المستمر للتأهيل الجيد للدخول لسوق العمل والانتاج بشكل قادر على المنافسة وبجودة عالمية.


تأتى الندوة فى اطار حملة تنمية الاسرة المصرية تحت شعار أسرتك ثروتك والتى اطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

مركز إعلام مطروح ينظم ندوة
مركز إعلام مطروح ينظم ندوة
مركز إعلام مطروح ينظم ندوة
مركز إعلام مطروح ينظم ندوة
مركز إعلام مطروح ينظم ندوة
مركز إعلام مطروح ينظم ندوة
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الخدمة العامة الثروة البشرية أسس الأستثمار في الثروة البشرية مطروح مركز اعلام مطروح

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"الإعلام والتوعية بالقضية السكانية".. ندوة بمركز إعلام مطروح

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