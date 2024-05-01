وديعة بمليون جنيه.. قاتل الخواجة حسني الجواهرجي يعترف بتفاصيل خطته الشيطانية

وديعة بمليون جنيه وحقيبة وكاب.. خطة شيطانية وضعها فني مصاعد لتنفيذ سطوه على محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا.. فماذا حدث؟.

تحديد الضحية

كواليس مثيرة كشفت عنها أوراق تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية، تمثلت في اعترافات المتهم «م. ح» فني مصاعد، في القضية رقم 514 لسنة 2024 بولاق الدكرور موضخًا أنه خطط لجريمته بالخروج من المنزل بكرداسة في الساعات الأولى حتى بولاق أبو العلا، وبدأ ينظر في محلات الصاغة وهنا قرر يسرق محل الخواجة.

وبالفعل دخل المتهم على المجني عليه قائلًا: «دخلت المحل وقعدت مع حسني الخناجري وقلت له أني صارف وديعة من البنك بمليون جنيه وعايز اشتري بيها ذهب فوافق وقولتله هجيب الفلوس وارجع تاني».

سويت شيرت وكاب

وتابع المتهم: «روحت البيت غيرت ملابسي ولبست سويت شيرت بغطاء رأس وأخذت حقيبة وسكينة وركبت ميكروباص ورجعت المحل، وقولتله الفلوس في الشنطة خلصت تجهيز الذهب وكان المجني عليه اقترب من الانتهاء من وزن الذهب، وطلبت من العامل شراء علبة سجائر وبعدين روحت للمجني عليه وطعنته بالسكين وكسرت الفاترينات وأخذت الذهب، وروحت قابلت أختي».

وتابع: «طلبت منها بيع دبلة وخاتم فباعتهم بـ20 ألف جنيه وادتها 1500، وروحت لحسن صاحبي طلبت منه مكان اقعد فيه ودفعت له 5000 جنيه، وبعدين روحت لمي طليقتي واديتها سبيكة ذهب وغويشة وسلسلة و3 حلقان، وروحت أنام عند أختى لحد ما اتقبض عليا».. بهذه الكلمات أنهى المتهم اعترافاته.

تفاصيل المسروقات

تبين سرقة «4 غوايش أطفال عيار 18، کونش سادة 4 جرامات في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبًا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلاسل بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جرامًا - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18».



كما تبين سرقة: «سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبًا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».