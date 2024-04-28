إحالة 5 متهمين بقتل الجواهرجي حسني الخناجري في بولاق للجنايات

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية 5 متهمين في واقعة مقتل الجواهرجي حسني الخناجري في بولاق أبو العلا، لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين 5 أحدهم منفذ الواقعة بالاتفاق مع صديق وزوجته وأخرى وتاجر مصوغات ذهبية تم ضبطه لشرائه الذهب المسروق، كما تبين أن المتهم الأول والثاني خططا للجريمة، حيث نفذها المتهم الذي ظهر في كاميرات المراقبة، وتواجد الثاني في الشارع لمراقبة المكان له وإخباره بحركاته.

وأخفى المتهمتان الثالثة والرابعة المتهمين وبعض المسروقات وتسترتا على الجريمة، بينما المتهم الخامس هو تاجر ذهب توجه المتهمون له لبيع المسروقات.

وتبين أن المتهم تواجد لشراء مصوغات واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجني عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وأموال وفر هاربًا.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل «ح. ا».



وتبين سرقة «4 غوايش أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرامات في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلاسل بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جراما - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وآخر وتم اقتيادهم إلى القسم وتمت إحالتهم إلى النيابة المختصة.