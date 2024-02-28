القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض علي المتهم بقتل الجواهرجي حسن الخناجري عقب تحديد مكان اختبائه.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تشكيل فريق بحث عالي المستوى بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لضبط المتهم بمقتل جواهرجي عقب سطو مسلح عليه داخل المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

وقام رجال مباحث بولاق برئاسة المقدم مصطفي الشعبيني، بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهم وجار إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم عقب تحديده.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم في القضية شخص واحد فقط وكان غير ملثم ، وأن المتهم ظل في المحل لمدة 4 ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية، بزعم أنه مشتر ويقوم باستثمارأمواله في الذهب وأوهم المجني عليه أنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات، وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوع.

وغادر العاملون المحل في مواعيد العمل الرسمية، إلا أن المجني عليه ظل ينتظر المتهم على أمل إحضاره المبلغ المالي وإتمام البيعة إلا أنه فوجئ بالمتهم، وصل للمحل بدون حقيبة الأموال واستخرج سكينا وسدد له عدة طعنات وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية وفر هاربا.

كانت شهدت منطقة بولاق أبوالعلا حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد شخص عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهم عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذ بالفرار بعد سرقة محتوياته.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود جثة لتاجر ذهب داخل المحل الخاص به عقب هجوم شخص مسلح عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين السطو على المحل وسرقة محتوياته بالكامل عقب مقتل التاجر حسن الخناجري.