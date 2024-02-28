الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

الجواهرجى حسني الخناجري
الجواهرجى حسني الخناجري

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض علي المتهم بقتل الجواهرجي حسن الخناجري عقب تحديد مكان اختبائه. 

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تشكيل فريق بحث عالي المستوى بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لضبط المتهم بمقتل جواهرجي عقب سطو مسلح عليه داخل المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

وقام رجال مباحث بولاق برئاسة المقدم مصطفي الشعبيني، بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهم وجار إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم عقب تحديده.

وأظهرت كاميرات المراقبة  أن المتهم في القضية شخص واحد فقط وكان غير ملثم ، وأن المتهم ظل في المحل لمدة 4 ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية، بزعم أنه مشتر ويقوم باستثمارأمواله في الذهب وأوهم المجني عليه أنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات، وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوع.

وغادر العاملون المحل في مواعيد العمل الرسمية، إلا أن المجني عليه ظل ينتظر المتهم على أمل إحضاره المبلغ المالي وإتمام البيعة إلا أنه فوجئ بالمتهم، وصل للمحل بدون حقيبة الأموال واستخرج سكينا وسدد له عدة طعنات وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية وفر هاربا.

كانت شهدت منطقة بولاق أبوالعلا حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد شخص  عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهم عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذ  بالفرار بعد سرقة محتوياته.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود جثة لتاجر ذهب داخل المحل الخاص به عقب هجوم شخص مسلح  عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين السطو على المحل وسرقة محتوياته بالكامل عقب مقتل التاجر حسن الخناجري.

حسن الخناجري جواهرجي سطو بولاق أبو العلا

مواد متعلقة

فريق بحث مكبر لضبط المتهم بقتل جواهرجي بولاق

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية