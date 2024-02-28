الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

فريق بحث مكبر لضبط المتهم بقتل جواهرجي بولاق

ضبط متهم
ضبط متهم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تشكيل فريق بحث عالي المستوى بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لضبط المتهم بمقتل جواهرجي عقب سطو مسلح عليه داخل المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا. 

ويقوم رجال مباحث بولاق برئاسة المقدم مصطفي الشعبيني، بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهم وجاري إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم عقب تحديده. 

وأضاف المصدر أن كاميرات المراقبة أوضحت أن المتهم في القضية شخص واحد فقط وكان غير ملثم 
ورصدت الكاميرات، أن المتهم ظل في المحل لمدة 4 ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية، بزعم أنه مشتري ويقوم باستثمار أمواله في الذهب وأوهم المجني عليه أنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوع.

وغادر العاملين المحل في مواعيد العمل الرسمية، إلا أن المجني عليه ظل ينظر المتهم على أمل إحضاره المبلغ المالي وإتمام البيعة ألا أنه فوجئ بالمتهم، وصل للمحل بدون حقيبة الأموال واستخرج سكين وسدد له عدة طعنات وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية وفر هاربا.

كانت شهدت منطقة بولاق أبو العلا حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد شخص  عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهم عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذ  بالفرار بعد سرقة محتوياته.

كانت البداية عندما تقلت غرفة عمليات النجده بلاغ بوجود جثة لتاجر ذهب داخل المحل الخاص به عقب هجوم شخص مسلح  عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين السطو على المحل وسرقة محتوياته بالكامل عقب مقتل التاجر حسن الخناجري.

تشكيل فريق بحث جثة جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري الخواجة

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مقتل جواهرجي في سطو مسلح عليه وسرقة محتويات المحل ببولاق

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فريق بحث مكبر لضبط المتهم بقتل جواهرجي بولاق

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