كيف خطط المجرمون الخمسة لقتل "جواهرجي بولاق" الخواجة حسني الخناجري ؟

تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا، حيث قررت النيابة أخذ بصمات المتهمين لمضاهاتها بالبصمات المنتشرة في مسرح الجريمة، وعينات من الدماء على ملابس أحدهم ومقارنتها بدم الضحية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خمسة أحدهم منفذ الواقعة بالاتفاق مع صديق وزوجته وأخرى وتاجر مصوغات ذهبية تم ضبطه لشرائه الذهب المسروق، كما تبين أن المتهم الأول والثاني خططا للجريمة، حيث نفذها المتهم الذي ظهر في كاميرات المراقبة، وتواجد الثاني في الشارع لمراقبة المكان له وإخباره بحركاته.

فيما أخفى المتهمتان الثالثة والرابعة المتهمين وبعض المسروقات وتسترتا على الجريمة، بينما المتهم الخامس هو تاجر ذهب توجه المتهمون له لبيع المسروقات.



وتبين أن المتهم تواجد لشراء مصوغات واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجني عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وأموال وفر هاربًا.



وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل «ح. ا».



وتبين سرقة «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرام تقريبا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرام - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرام - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جرام - 2 سلسلة شاوبر 8 جرام تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرام حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرام عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 رام شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرام شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرام شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكه جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرام ونصف عيار 18».



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وآخر وتم اقتيادهم إلى القسم وتمت إحالتهم الى النيابة المختصة.