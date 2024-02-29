"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

كشفت تحريات رجال مباحث العاصمة، تفاصيل جديدة في مقتل الجواهرجي حسن الخناجري على يد عاطل.

ـ كنت عايز فلوس مهر علشان أرد طليقتي

اعترف المتهم خلال مناقشته أمام رجال المباحث أنه كان على خلاف مع طليقته وأراد ردها إلي عصمته فطلبت منه مبلغا ماليا كمهر لها فاختمر في ذهنه فكرة السرقة لإعطائها المهر الخاص بها.

المتهم مختبئ داخل منزل شقيقته

وكشف مصدر أمني أن مأمورية خاصة خرجت للقبض علي المتهم وتتبع خط سيره وتبين أن المتهم يختبئ في منزل شقيقته بمنطقة كرداسة بالجيزة والتي كانت على علم بتنفيذ جريمته.

ودل المتهم عقب اقتياده إلى قسم شرطة بولاق على أنه قام بإخفاء المسروقات وسلاح الجريمة داخل كيس أسود أسفل كوم رمال خلف منزل شقيقته.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهم بقتل الجواهرجي حسن الخناجري عقب تحديد مكان اختبائه.

فريق بحث مكبر لضبط المتهم

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تشكيل فريق بحث عالي المستوى بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لضبط المتهم بمقتل جواهرجي عقب سطو مسلح عليه داخل المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

وقام رجال مباحث بولاق برئاسة المقدم مصطفي الشعبيني، بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهم وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم عقب تحديده.

كاميرات المراقبة تحل لغز القضية

وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم في القضية شخص واحد فقط وكان غير ملثم، وأن المتهم ظل في المحل لمدة 4 ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية، بزعم أنه مشتر ويقوم باستثمار أمواله في الذهب وأوهم المجني عليه أنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات، وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوعه.

وغادر العاملون المحل في مواعيد العمل الرسمية، إلا أن المجني عليه ظل ينتظر المتهم على أمل إحضاره المبلغ المالي وإتمام البيعة إلا أنه فوجئ بالمتهم، وصل للمحل بدون حقيبة الأموال واستخرج سكينا وسدد له عدة طعنات وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية وفر هاربا.

كانت شهدت منطقة بولاق أبوالعلا حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد شخص عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهم عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذ بالفرار بعد سرقة محتوياته.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود جثة لتاجر ذهب داخل المحل الخاص به عقب هجوم شخص مسلح عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين السطو على المحل وسرقة محتوياته بالكامل عقب مقتل التاجر حسن الخناجري.