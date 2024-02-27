مسرح جريمة قتل الخواجة حسني جواهرجي بولاق (صور)

حصل "الدستور" على صور مسرج جريمة قتل الخواجة حسني الخناجري مالك محل مجوهرات شهير بمنطقة بولاق أبو العلا، الذي أنهى حياته عدد من المثلمين، أمس الاثنين، بعد اقتحام المحل وسرقة محتوياته.

وكشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا، الذي تعرض لهجوم من قبل ملثمين عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيهات (جاري حصرها).

وتبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام "شاكوش" حيث استولى اللصوص على معظم المجوهرات الموجودة في المحل ولاذوا بالهرب عقب قتلهم صاحب المحل.

وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازي القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات الخناجري ببولاق أبو العلا الذي قتل إثر تعرض محله للسطو المسلح على يد ملثمين.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية لسرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة على فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي على الخواجة حسني وقتله.

ويقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة، وجاري نقل جثة الخواجة حسني إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآلة حادة ليسقط جثة هامدة، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل، ولاذوا بالهرب.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها).

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام 6 ملثمين كانوا يرتدون الكمامات لإخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة، وتم تحرير محضر، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

الخواجة حسني الخناجري

الخواجة حسني الخناجري

مسرح الجريمة

الخواجة حسني الخناجري

مسرح الجريمة