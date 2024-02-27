مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

كشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا الذي تعرض لهجوم من قبل 6 ملثمين عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيهات (جار حصرها).

كما تبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام (شاكوش)، حيث استولى اللصوص على معظم المجوهرات الموجودة في المحل ولاذوا بالهرب عقب قتلهم صاحب المحل.

وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى صاحب محل مجوهرات الخناجرى ببولاق أبو العلا الذي قتل إثر تعرض محله للسطو المسلح علي يد ملثمين.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.

فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الملثمين

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة على فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي الخواجة حسني وقتله.

ويقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة، وجار نقل جثة الخواجة حسني إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها).

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين الملثمين وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لاخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة، وتم تحرير محضر، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.