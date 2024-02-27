الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"يرتدون كمامات وغطاء رأس".. تشكيل فريق رفيع المستوى للبحث عن 6 ملثمين قتلوا جواهرجي وسرقوه

يرتدون كمامات وغطاء
يرتدون كمامات وغطاء رأس

شكلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فريق بحث رفيع المستوى لكشف غموض مقتل حسني الخناجري مالك محل جواهرجي شهير في منطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة. 

وكشفت التحريات الأولية من خلال فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من شهود العيان عن قيام ٦ ملثمين يرتدون كمامات وتيشرتات بغطاء رأس لإخفاء معالم وجوههم بسرقة معظم محتويات المحل بعد التعدي على الجواهرجي حسني الخناجري وقتله.

وتم نقل جثة الخواجة حسني إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الملثمين

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة على فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا، وقتلوا صاحبه بعد التعدي عليه بالضرب بآلة حادة ليسقط جثة هامدة، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج الفاترينات، ولاذوا بالهرب.

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مقتل جواهرجي في سطو مسلح عليه وسرقة محتويات المحل ببولاق

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ملابس حريمى.. حيلة شيطانية لسرقة جواهرجى العياط

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه، وتم العثور على جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة على رأسه لقي على إثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها).

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين الملثمون وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لإخفاء معالم وجوههم بسرقة معظم محتويات المحل.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة، تم تحرير محضر، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

جواهرجي بولاق مقتل حسني الخناجري جواهرجي شهير بولاق أبو العلا حسني الخناجري

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"يرتدون كمامات وغطاء رأس".. تشكيل فريق رفيع المستوى للبحث عن 6 ملثمين قتلوا جواهرجي وسرقوه

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