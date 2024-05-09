جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

شهدت منطقة المطرية واقعة غريبة من نوعها، حيث قام عاطل باستدراج طفل داخل محل سكنه وقام بهتك عرضه وبعد يومين أطلق سراحه ليبحث عن ضحية جديدة.

وقال "عادل أبو طالب" محامي أسرة الضحية في حديث خاص لـ"الدستور" أن المتهم من منطقة المطرية والتي يسكن بها الطفل المجني عليه ذو ١٢ عاما، وقام المتهم باستدراجه من الشارع لشقته محل الواقعة وقام باحتجازه داخلها لمدة يومين وتناوب في هتك عرضه، ثم أطلق سراحه ولصغر سن الطفل لن يتمكن من تحديد محل سكن المتهم مرة أخرى.

وأضاف المحامي: بعد قيام الأسرة بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد شكل المتهم وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المطرية لن يتمكنوا من معرفة هوية المتهم إلا بعد مشاهدة والده المجني عليه للمتهم عن طريق الصدفة اثناء نزولها من إحدي السيارات فتفاجئت به وقامت بالإمساك به والاتصال بالشرطة.

وقرر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى وعرض المجني عليه علي الطب الشرعي

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية من أسرة طفل تتهم أحد الأشخاص باحتجاز نجلهم وهتك عرضه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.