الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة المطرية واقعة غريبة من نوعها، حيث قام عاطل باستدراج طفل داخل محل سكنه وقام بهتك عرضه وبعد يومين أطلق سراحه ليبحث عن ضحية جديدة.

وقال "عادل أبو طالب" محامي أسرة الضحية في حديث خاص لـ"الدستور" أن المتهم من منطقة المطرية والتي يسكن بها الطفل المجني عليه ذو ١٢ عاما، وقام المتهم باستدراجه من الشارع لشقته محل الواقعة وقام باحتجازه داخلها لمدة يومين وتناوب في هتك عرضه، ثم أطلق سراحه ولصغر سن الطفل لن يتمكن من تحديد محل سكن المتهم مرة أخرى.

وأضاف المحامي: بعد قيام الأسرة بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد شكل المتهم وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المطرية لن يتمكنوا من معرفة هوية المتهم إلا بعد مشاهدة والده المجني عليه للمتهم عن طريق الصدفة اثناء نزولها من إحدي السيارات فتفاجئت به وقامت بالإمساك به والاتصال بالشرطة.

وقرر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى وعرض المجني عليه علي الطب الشرعي

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية من أسرة طفل تتهم أحد الأشخاص باحتجاز نجلهم وهتك عرضه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المطرية الطب الشرعي المجني عليه هتك عرضه

مواد متعلقة

خلال صلاة العصر.. القصة الكاملة لعاطل هتك عرض طفلة داخل مسجد بحلوان

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس