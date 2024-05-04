خلال صلاة العصر.. القصة الكاملة لعاطل هتك عرض طفلة داخل مسجد بحلوان

خرج من بيته يتسكع في الشوارع ولم يجد ضالته سوى بالوقوف أمام المساجد ليلمح رجلا يصحب طفلته الصغيرة معه خلال أدائه صلاة العصر، ويستغل انشغاله بالصلاة ويستدرج الفتاة للتعدي عليها جنسيًا في منطقة العزبة البحرية بحلوان.

تفاصيل الحادث

البداية عندما خرج مدرب كرة قدم في العزبة البحرية بمنطقة حلوان من منزله لأداء صلاة العصر فأمسكت في ملابسه ابنته الصغيرة لتذهب معه فاستجاب لها وأخذها معه للمسجد ولم يكن يدرك أن عاطلا وذئبا بشريا يتربص بابنته أمام المسجد ويستغل أداءه الصلاة ولعبها في المسجد في استدراجها وهتك عرضها.

هتك عرض في المسجد

وتبين أن المتهم لامس أجزاء حساسة من جسدها عقب استدراجها لدورة المياه الخاصة بالمسجد حتى اكتشف والدها تغيبها وبدأ يبحث عنها حتى عثر عليها في دورة المياه برفقة العاطل فتعدى عليه بالضرب وأبلغ الأجهزة الأمنية عنه.

حبس المتهم

كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس المتهم بهتك عرض طفلة داخل مسجد بمنطقة العزبة البحرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تم اصطحابه إلى ديوان الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.