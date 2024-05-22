لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية مستأنف قضية محاكمة سائقين صدر بحقهما حكم بالإعدام بتهمة قتل سائق زميلهما بإطلاق الرصاص عليه لسرقة سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية لجلسة الغد للمداولة والنطق بالحكم.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "إسلام.ع"، سائق، و"أحمد.ع"، سائق في غضون شهر أبريل 2023 قتلا عمدًا المجني عليه "محمد.ع" مع سبق الإصرار.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية وأعدا له سلاحًا ناريًا فرد خرطوش وذخيرته، وسلاحًا أبيض مطواة، وما إن استقلا مع المجنى عليه السيارة قيادته حتى أشهرا في مواجهته الأسلحة بدافع سرقته وأطلق ثانيهما من سلاحه الناري طلقة بجانبه الأيمن فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته إبان وجود الأول في مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.

أشار أمر الإحالة إلى أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية سرقة السيارة قيادة المجني عليه، وأن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش تستخدم على السلاح الناري، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا مطواة على النحو المبين بالأوراق.