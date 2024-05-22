الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات لعاطل قتل ابن زوجته في شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة زوجته، والحبس سنة لشقيقه، لاتهامهم بقتل نجل زوجته، إثر مشادة كلامية فيما بينهما حيث تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجميع أنحاء جسده قاصدين، أودت بحياته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين محمد سعيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "أشرف. ع"، "نجاح. ر"، و"عبدالعزيز. ع"  جامع خردة، وأن الأول والثانية قتلا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد. م " إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته  

وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيًا بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره. 

وأشار  أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة

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