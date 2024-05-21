الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لطالب جامعي وعامل والمؤبد لربة منزل في "قتل طفل الشوامي"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طالب بكلية الحقوق وعامل بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد  لربة منزل، وذلك لقتلهم الطفل "يوسف جودة" بإلقائه في الترعة حيًا، بغرض ابتزاز والده ماديًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.


وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيى الدين محمد الكنانى، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 11596 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2336 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

تفاصيل الواقعه

 

وجاء في قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة، أن النيابة العامة تتهم كل من: "علاء ح.م.أ.ز"، (محبوس)، 29 سنة، طالب بكلية الحقوق، مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، و"السيد ع.ال.م.ال"، (محبوس)، 50 سنة، مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، و"رنا م.ع.ال.م"، (محبوسة)، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة الزيني مركز بلقاس، لأنهم في يوم 28/10/2023، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قام المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجني عليه واحتجازه في حانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما، عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات "حجر أسمنتي - حبل" وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني إلى مكان مصرعه، وشدا وثاقه بحجر أسمنتي، وألقياه في مجرى مائي حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.

وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطفا وأخرى “المتهمة الثالثة” بالتحيل والإكراه المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد، بأن استدرجوه إلى حانوت المتهم الثاني، بزعم من المتهم الأول، لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما أن أقصوه عن أعين المارة، حتى وثقوا أوصاله وكمموا فاهه درءً لاستغاثته وإمعانًا في شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي، ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا أدوات "حجر أسمنتي - حبل"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

محكمة جنايات المنصورة محكمة المنصورة كلية الحقوق فضيلة مفتي الجمهورية

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