السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي عاطل بالسجن لمدة 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 34511 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وعقب نقله إلي المستشفي توفي متأثرا بإصابته.

كشفت التحقيقات أنه علي إثر خلافات سابقة على مدار 3 أشهر بين المتهم "م.إ.ا" عاطل، وشهرته الإسرائيلي، وبين المجني عليه "س.م.م" وقبل الواقعة بيومين حضر المجني عليه أمام سكن عائلة المتهم، وحدثت مشادة كلامية بسبب الأطفال وخلافات الجيرة، وانصرف بعد ذلك، وفي يوم الواقعة، قام المتهم بالبحث عن المجني عليه وعند مشاهدته حدثت مشاجرة علي أثرها أخرج المتهم من ملابسه سلاح أبيض مطوة، وتعدي علي المجني عليه بـ3 طعنات في الصدر والفخد، وتم نقل المجني عليه إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك بسبب إصابته، وتحرر محضر بالواقعة.

توصلت التحريات أن المتهم مسجل خطر تحت رقم 15/795 ب فرض سيطرة وملف إجرامي بعدد 45 قضية ضرب وأسلحة بيضاء ومخدرات، ويحمل اسم شهرة " الإسرائيلي"، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.