تقطيع جثتها بصاروخ.. أحكام بالإعدام والسجن للمتهمين في "قتل سيدة الإسكندرية"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي، اليوم الثلاثاء، أولا بمعاقبة صنايعي رخام، بالإعدام شنقًا، وربة منزل بالسجن المؤبد، وعاطل بالسجن 10 سنوات، في قتل ربه منزل وسرقتها.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب بالعثور علي أشلاء جثة في دائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه على إثر بلاغ لقسم شرطة برج العرب، بالعثور على أشلاء التي تبين أنها لجثمان المجني عليها "د.م.ع" ربة منزل، حيث توصلت التحريات الي قيام المتهم "ر.ش.ع" صنايعي رخام، بارتكاب الواقعة، وأن المتهم يقطن بجوار المجني عليها بمحل سكنها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية عقدم العزم وبيت النية علي قتل المجني عليها باغيا سرقتها، فهداه تفكيره الشيطاني إلى انتظارها حال عودتها الي منزلها وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما حال إعتلائه لدرج خشبي وعند مرور المجني عليها آمنه غير مفطنه لروحه الشريرة حتى ضربها على رأسها بمطرقة أعدها مسبقا.

وما أن صرخت حال سقوطها على الأرض، حتى أسرع المتهم فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاح أبيض مفك من ملابسه وتعدي عليها بعدة طعنات، ثم قام بجذبها إلى مسكنه وأغلق باب الشقة وأدخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياة مكمما بيده فمها حتى تأكد من وفاتها ونزع عنها متعلقاتها الشخصية وأحضر جهاز قطع كهربائي "صاروخ" وقام بتقطيع جسدها على عدد 7 قطع، ووضعهم في حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كلا على حدة في أماكن متفرقة بدائرة القسم، وإلقاء التراب عليها حتي لا يفتضح أمره، وما أن عاد إلي الشقة محل الواقعة فتخفي ادوات الجريمة بأن طهرها بالماء واستخلص من متعلقات المجني عليها مفتاح شقتها.

وتوجه المتهم إلى مسكن المجني عليها وسرق بعض المنقولات (مشغولات ذهبية لعدد 5 خواتم وحاسب محمول، وشاحن و3 هواتف محمولة وحافظة جلدية تحوي على عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحتوي على ملابس خاصة بالمجني عليها، وهاتف المتهمة الثانية "س.م.م" ربة منزل؛ لرغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات فحصرت إليه وسلمها جزء منها مقررًا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنهما، والتي قامت ببيع جزء منها إلى المتهم الثالث "م.ي.س" عاطل، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها أنها مزيفة، فقررت التخلص منها بإلقاء إحداها في مصرف مياه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.